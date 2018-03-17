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400 bin pancar emekçisinin yüzü güldü

SAFURE CANTÜRK
BETİL BAŞ SAFURE CANTÜRK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018
400 bin pancar emekçisinin yüzü güldü
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin tartışmalarla birlikte gündeme gelen Nişasta Bazlı Şeker'in (NBŞ) yüzde 10 olan kotası önceki gün yapılan düzenlemeyle Avrupa Birliği ortalaması olan 5'e düşünce 400 binden fazla şeker pancarı çiftçisinin yüzü güldü. İnsan sağlığı için tehdit oluşturan ve pancardan elde edilen şekere göre daha ucuza mal edilen NBŞ kotasının düşürülmesiyle şeker pancarının rekabet gücü de artacak. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki 25 bilim insanından oluşan "bilim kurulu" tarafından "NBŞ'nin sağlığa etkileri" başlıklı rapor da yayımladı. Raporda son zamanlarda artan obezite ve kronik hastalıklarda sofra şekeri ve NBŞ yapısında bulunun früktozun önemli ölçüde etkili olduğu belirtildi. Ayrıca NBŞ içeren şekerli ürünlerin aşırı tüketilmesi sonucunda ise gereğinden çok yeme davranışı, insülin direnci gelişmesi ve obezite, kalp-damar hastalıkları ile eşlik eden hastalıklara yol açtığı yönünde çalışmalar bulunduğu ifade edildi. Bu besinlerin fazla tüketiminin kolon, pankreas, karaciğer ve meme gibi kanser türmerine zemin hazırladığı belirtildi.
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