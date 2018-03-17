Erguvan otobüslere yüzde 100 zam yapıldı

Söz konusu talebini değerlendiren İBB Meclisi, Komisyon görüşü doğrultusunda, oy birliğiyle alınan kararla, 30 Eylül 2018 tarihine kadar İstanbul'daki toplu taşıma operatörlerinden, İETT ve Metro İstanbul AŞ hak edişlerini her öğrenci geçişi için 18 kuruş, ücret entegrasyonuna dahil tüm deniz toplu ulaşım araçları, Özel Hak Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ'nin hakkedişlerinde ise, her öğrenci geçişi için 70 kuruş verilmesi uygun gördü. Karar İBB Meclisi'nden oy birliğiyle geçti.

2 AYDIR KARAR BEKLİYORLARDI



Hürriyet'in haberine göre geçtiğimiz Haziran ayında alınan İBB kararı doğrultusunda, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ hakkedişlerine her öğrenci için 30 kuruş, kendi bünyesindeki İETT ve Metro İstanbul AŞ'ye de 15 kuruş ödüyordu. Haziran ayında alınan karar 6 geçerli olduğu için, yılbaşından bu yana yeni bir karar çıkmadığı için otobüsçülere ödeme yapmayan Büyükşehir, bu açığı da kapatmak amacıyla yaptığı yeni düzenlemede hak edişlere yüzde 100'ün üzerinde zam yaptı.





KONTAK KAPATMIŞLARDI



Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası ve Özel Halk ve Belediye Otobüsü İşverenler Sendikası üyesi bir grup Özel Halk Otobüsü işletmecisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları ücretlerin maliyetlerini karşılamadığını belirterek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında basın açıklaması yapmıştı. İBB'den aylık 28 bin lira taşıma bedeli aldıklarını ancak maliyetlerinin 55 bin lira olduğunu belirten işletmeciler geçtiğimiz günlerde kontak kapatmışlardı