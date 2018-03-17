Katar’da 800 milyon $’lık imza

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Türk savunma sanayisi firmalarının Katar'daki Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018) imzaladıkları sözleşmelerin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 800 milyon doları buldu. Türkiye'nin Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) koordinatörlüğünde 33 firmayla katıldığı fuar, yerli savunma sanayisi açısından oldukça verimli geçti. Türk şirketleri, fuar kapsamında, Katar güvenlik güçlerinin kara, hava ve deniz platformları konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli sözleşmeler imzaladı. Teslimatları yaklaşık 3 yıla yayılan sözleşmelerle Katar güvenlik güçlerine zırhlı araç, silah sistemi, SİHA, bot, eğitim gemisi, eğitim merkezi gibi platform ve tesisler kazandırılacak. Fuarda imzalanan sözleşmelerin ekonomik büyüklüğü geçen yılki toplam savunma ve havacılık ihracatının yüzde 46'sına karşılık geliyor.