Migros Uyum Marketleri aldı

Migros Ticaret A.Ş., 56 adet olan Uyum Market mağazasının tamamını ve 17 adet Makro Market mağazasını devralmak için Makro Market ile anlaşma imzaladı. Toplam 105 milyon TL bedel karşılığında imzalanan anlaşma sonrası konkordato komiseri ve gerekiyorsa hakim onayıyla Rekabet Kurumu'na başvurulacak. Karar sonrasında, 73 mağaza Migros'a devrolacak ve şirketin yurtiçindeki mağaza sayısı bin 946'ya yükselecek. Migros Genel Müdürü Özgür Tort, "Bu anlaşma ile devralacağımız 73 mağazayı dijital mağazacılık ve verimlilik araçlarımızla donatacağız. İzin süreçlerinin tamamlanması sonrasında, perakendedeki deneyimimizle bu mağazalardaki yeni müşterilerimize de Migros kalitesinde hizmet sunacağız" dedi.

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