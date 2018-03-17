Okmeydanı'nın yeniden inşası MIPIM'de büyük ilgi gördü

Dünyanın en önemli gayrimenkul organizasyonlarından olan MIPIM 2018, Fransa'nın Cannes kentinde kapılarını açtı. 100'e yakın ülkenin katıldığı fuara Türkiye, 250 kuruluş ve 657 kişilik temsil ile adeta çıkarma yaptı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan öncülüğünde fuara katılan Beyoğlu Yatırımcılar Grubu (BIG), 25 yatırımcı ve 25 proje ile fuara damgasını vurdu. Okmeydanı'nı yeniden inşa etmek için hayata geçirilen Okmeydanı Dönüşüm Projesi fuarın en çok ilgi gören projelerinden bir tanesi oldu.

DEMİRCAN, YABANCI YATIRIMCILARLA TEK TEK GÖRÜŞEREK TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Dünyanın en büyük Emlak Fuarların biri olan Canes kentindeki MİPİM 18'de Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, uluslararası yatırımcıların en çok ilgilendiği, görüşmeler yaptığı kişilerden biriydi. Başkan Demircan küresel yatırımcı firma yetkilileri ile bire bir görüşmelerde bulundu. Yabancı yatırımcıları Türkiye'ye davet eden Başkan Demircan, yatırımcıların dikkatini çeken çok büyük projelerinin olduğunu söyledi. Fuarda bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Beyoğlu ve İstanbul'a ilginin çok daha fazla olduğu gözlendi

İSTANBUL VE BEYOĞLU'NA ÇOK BÜYÜK İLGİ VAR…

Özellikle Kamu- Özel Sektör işbirliği ile projelerin uluslararası pazara çıkmasının büyük avantaj olduğunu söyleyen Demircan; "Kamu özel sektör işbirliği ve Beyoğlu'nda projeleri olan dev firmaları BİG şemsiyesi altında Uluslararası yatırımcıyla buluşturma misyonumuz var. Bugün dünyada yatırımın kolay gerçekleşmediği gerçeğini bilerek biz devletin de güvencesini alarak fuarda yatırımcıların karşısına çıktık. Bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Gecen yıllara göre bu yıl Beyoğlu standına çok büyük ilgi vardı. Dünyadaki belirsizliklere rağmen İstanbul ve Beyoğlu yatırımcılar için güvenli bir liman olarak görülüyor. Bu da bizi çok memnun etti. Amacımız ülkemize biraz daha fazla yatırım çekmek ve bu yatırımla birlikte istihdam oluşturmak. Öyle görülüyor ki, önümüzdeki günlerde Beyoğlu- İstanbul'a büyük bir yatırım gelecek." dedi.

PROJELERİMİZ ULUSLAR ARASI YATIRIMCILAR İÇİN GÜVENLİ LİMAN

MIPIM'in dünyada emlak sektörünün bir araya geldiği en büyük organizasyonlardan bir tanesi olduğunu da belirten Başkan Demircan, "Dünyanın kuzeyinden, güneyinden, doğusundan, batısına projelerini uluslar arası arenada göstermek isteyen herkes burada. Bu yıl inanılmaz bir kalabalık ve inanılmaz projeler var. Tüm projeleri burada takip ediyorlar. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak Beyoğlu Yatırımcılar Grubu (BIG) ile birlikte üç yıldır bu fuara katılıyoruz. Beyoğlu'nda uluslararası yatırımcıların dikkatini çekebilecek ciddi projelerimiz var. Bunların arasında; Galataport, Haliçport, Taksim 360 ve Okmeydanı gibi projemiz var. Beyoğlu'ndaki 25 tane projeyi tek maket üzerinden buradaki finansçılara ve insanların ilgisine sunacak şekilde koordine ediyoruz. Her şey kamu ve özel sektör ortaklığı ile birlikte yürüyor. Burada uluslar arası bir yatırımcı hatta bu yatırımcı yerli dahi olabilir, bu iki gücü bir arada görmek istiyor. Bir yanda kamu tarafının garantisini hissetmek öte yandan bu yatırımcının vaatlerini olabilirliğini görmek onlara güç veriyor." ifadelerini kullandı.

OKMEYDANI PROJESİ, TÜRKİYE'NİN EN PRESTİJLİ PROJESİ

Okmeydanı'nın, 13.06.2016 tarih 8949 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan ilan edilmesi ile bölgede çalışmalar başlatıldı. Riskli alan ilan edilen bölge 123,5 hektar büyüklüğünde olup yaklaşık 4.250.000 m² inşaat (otoparklar, teknik hacimler, sığınaklar dahil) yapılması planlanmaktadır. Söz konusu inşaat alanının 2.850.000 m²'sinin iskan edilmesi öngörülüyor. Bu alanın 1.750.000 m²'si hak sahiplerine dağıtılacak olup geri kalan kısmı yatırımcıya ait olacak