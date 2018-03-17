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Sanayi üretimi hızlı başladı

Giriş Tarihi: 17.3.2018
Sanayi üretimi hızlı başladı
Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi verileri açıklandı. Ocakta sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak yıla iyi başladı. Bir önceki aya göre ise sanayi üretimi yüzde 0.8 geriledi. Ocakta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.7 arttı. Söz konusu ayda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5.2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.2 azaldı.
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Sanayi üretimi hızlı başladı
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