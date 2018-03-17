Sanayi üretimi hızlı başladı

BUGÜN NELER OLDU

Büyümeninöncü göstergesisanayi üretimiverileri açıklandı.Ocakta sanayiüretimi bir öncekiyılın aynı ayınagöre yüzde 12 artarakyıla iyi başladı.Bir önceki aya göreise sanayi üretimiyüzde 0.8 geriledi.Ocakta madencilikve taşocakçılığısektörü endeksi birönceki yılın aynıayına göre yüzde22.9, imalat sanayisektörü endeksiyüzde 12.3 veelektrik, gaz, buharve iklimlendirmeüretimi ve dağıtımısektörü endeksiyüzde 3.7 arttı.Söz konusu aydamadencilik ve taşocakçılığısektörüendeksi bir öncekiaya göre yüzde 5.2arttı, imalat sanayisektörü endeksiyüzde 1.2 azaldı.