Sanayi üretimi hızlı başladı

Büyümenin
öncü göstergesi
sanayi üretimi
verileri açıklandı.
Ocakta sanayi
üretimi bir önceki
yılın aynı ayına
göre yüzde 12 artarak
yıla iyi başladı.
Bir önceki aya göre
ise sanayi üretimi
yüzde 0.8 geriledi.
Ocakta madencilik
ve taşocakçılığı
sektörü endeksi bir
önceki yılın aynı
ayına göre yüzde
22.9, imalat sanayi
sektörü endeksi
yüzde 12.3 ve
elektrik, gaz, buhar
ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı
sektörü endeksi
yüzde 3.7 arttı.
Söz konusu ayda
madencilik ve taşocakçılığı
sektörü
endeksi bir önceki
aya göre yüzde 5.2
arttı, imalat sanayi
sektörü endeksi
yüzde 1.2 azaldı.