Taksi plakası alım satımına yüzde 3 vergi

BUGÜN NELER OLDU

Plan ve Bütçe Komisyonu'na verilen bir önergeyle taksi plakalarının alım satımına ilişkin vergilendirme sisteminin değiştirildiğini belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, herhangi bir vergiden vazgeçmenin söz konusu olmadığını, eskiden taksi plakasını satanlardan kazanç vergisinin alındığını belirtti. Taksi plakasını satan vatandaşların akıllarına böyle bir vergiyi ödemenin gelmediğini anlatan Ağbal, yeni sistemi şöyle açıkladı: "Taksici esnafımız bir plakası varsa satış için notere gittiğinde satış bedeli üzerinden yüzde 3 harç ödeyecek. Dolayısıyla çok basit bir sistem. Herkes notere gidip satışını yapacağından dolayı o aşamada hemen vergi alınabilecek." Yeni sistemle birlikte vatandaşların daha sonra hiç ummadıkları bir şekilde vergi sorunuyla uğraşmayacağını dile getiren Ağbal, artık taksi alım satımlarındaki vergileri fazlasıyla toplayacaklarını ifade etti. Ağbal, taksi plakalarında bugün de KDV'nin olmadığını, yaptıkları değişikliğin kazanç vergisi konusunda olduğunu kaydetti.Mevcutsistemde alım ve satım değerlerinin hesaplanması gerektiğini, bunun üzerinden vergi alındığını anlatan Ağbal, "Yeni sistemde ise sadece satış bedeli üzerinden yüzde 3 vergi alınacak" dedi.