Türk mühendisler nisanda Akkuyu’da

Türkiye'nin ilk nükleer santral projesinde istihdam edilmek üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde (MEPhI) eğitimlerini tamamlayan 35 Türk mühendisin, gelecek aydan itibaren Akkuyu NGS'de işbaşı yapması bekleniyor. Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, Türk mezunlar, Rusatom Energy International (REIN) şirketinin Moskova'daki ofisinde önceki gün REIN Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Genel Müdür Yardımcısı Anton Dedusenko, Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetici Direktörü Konstantin Ryzhak İnsan Kaynakları Direktörü Marina Karaseva ile bir araya geldi. MEPhI'de nükleer santraller, tasarım, işletme ve mühendislik dalında uzmanlık eğitimlerini 6.5 yılda tamamlayarak tez çalışmalarını başarıyla sunan 35 Türk mezuna, burada Akkuyu NGS projesinde çalışmaları teklifi resmen iletildi.

İLK TÜRK MEZUNLAR

Türkiye için uzman yetiştirmenin önemli olduğunu vurgulayan REIN Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, projede çalışacak mühendislere şunları söyledi: "Sizler, Rusya'daki nükleer enerji yükseköğretim kurumu diplomasına sahip ilk Türk mezunlarsınız. Türkiye'de ilk nükleer güç santral inşaatı başta olmak üzere, nükleerde uzman yetiştirilmesi büyük bir projenin önemli parçasıdır. Nükleer alanda gelişmiş Rus teknolojileri alanında edindiğiniz zengin bilgileri iş hayatınıza aktaracaksınız. Mesleki kariyerinizde ilerlemenize imkân tanıyan kapılar sizin önünüzde açılacaktır."