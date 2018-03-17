Türk Telekom 10’uncu kez en değerli marka

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Uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance'in dünyanın en değerli 300 telekomünikasyon markasını seçtiği 'Telecoms 300' listesinde, Türk Telekom, 10'uncu kez üst üste Türkiye'nin 'En Değerli Telekomünikasyon Markası' seçildi. 2017'nin 2016'da başlattıkları tek marka stratejisinden faydalanmaya başladıkları yükseliş yılı olduğunu söyleyen Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, şunları kaydetti: "Bu sayede Türk Telekom, 2017'de bir önceki yıla kıyasla 2.8 milyon net abone kazanımı ile 2008'deki halka arzdan bu yana rekor düzeyde büyüme kaydetti. Başarılı finansal ve operasyonel performansımızın, uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından da tanınması son derece sevindirici. Türkiye'yi geleceğe bağlamak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."