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Türkiye SABAH’tan öğrendi

Eşine az rastlanır dolandırıcılık hikâyesi Çiftlik Bank, Türkiye’nin gündemine oturdu. Hiç mütevazi olmayacağız. Aydın’ın saadet zincirini Türk basınında ilk kez 4 ay önce SABAH yazdı. Israrla konunun üzerine gitmesek vurgun 511 milyon TL değil milyarları bulacaktı

Dilek GÜNGÖR
DİLEK GÜNGÖR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018
Türkiye SABAH’tan öğrendi
CEO'suyla, üyeleriyle, para toplama sistemiyle eşine dünyada az rastlanır bir dolandırıcılık vakası Çiftlik Bank... 1 yılda milyonlarca kişiyi peşine taktı. Kimisi evini, kimisi arabasını sattı. Evi veya arabası olmayan bankadan kredi aldı. 27 yaşındaki bir genç, sanal dünyada kurduğu sistemle 80 bin kişiden 511 milyon TL topladı. Medyayı bile "mavi yumurta ürettik" diye kandırdı. Önce topladığı paraları Kıbrıs'a gönderdi, sonra da kendisi Uruguay'a kaçtı. Dolandırıcılık tezgâhını ise Türkiye SABAH'tan öğrendi. Gelişmeleri de adım adım gazetemizden takip etti. Bu süreçte ekonomi servisimizin telefonları kilitlendi. Haberleri yapan muhabir arkadaşlarımıza sayısız tehdit ve hakaret yağdı. Ama kamu yararını gözeterek fikri takibi bırakmadık.
Mehmet Aydın'ın kusursız işleyen planı SABAH'ın 24 Kasım 2017'deki "İşte Çiftlikbank Gerçeği" manşetiyle duvara tosladı. Arka arkaya yaptığımız haberler devleti de harekete geçirdi.
Üyelerin gözünü kör eden kâr vaatleri, sistemi bir süre daha ayakta tutsa da eninde sonunda yapılanın nitelikli dolandırıcılık olduğu kanıtlandı. Şunu da söyleyelim...
SABAH konunun üzerine ısrarlı yayınlarıyla gitmeseydi mağdur sayısı yüzbinlerle değil milyonlarla ifade edilecekti.

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Türkiye SABAH’tan öğrendi
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