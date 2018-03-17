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Hükümetten ağır borç yükü altında kalan üniversite hastanelerine 3.5 milyarlık can suyu geldi. Maliye Bakanlığı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam edilen Katma Değer Vergisi Kanun Tasarısı'yla üniversite hastanelerinin ilaç ve tıbbı malzeme alımından kaynaklı biriken borçlarına ilişkin yeni bir düzenleme getirdi. Böylece, 2016'dan bu yana tıbbi malzeme alımlarını geri ödemeyecek duruma gelen Hacettepe, Çapa, Cerrahpaşa, Ankara, Gazi Üniversitesi gibi üniversite hastanelerinin biriken borçları yapılandırılacak. Toplam 3.5 milyarlık borcu Maliye Bakanlığı devraldı. Üniversiteler bu borcu devlete 2025 yılına kadar taksitler halinde ödeyecek. Taksitler 2020'den sonra başlayacak. Maliye Bakanlığı, söz konusu borçla ilgili olarak tıbbi malzeme satıcılarıyla bir araya gelerek peşin ödemede iskonto talep edecek. İsteyen firma alacağını uzun vadeli alacak istemeyenlerle ise peşin ödeme karşılığında indirim görüşmesi yapılacak. Üniversite Hastaneleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Erkan İbiş, söz konusu düzenlemenin zor durumda kalan üniversite hastanelerine can suyu olduğunu belirterek, hükümete ve Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.