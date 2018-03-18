Çanakkale’nin en büyük sitesi

Çanakkale'de ESS Yapı ile Güncel İnşaat tarafından hayata geçirilen Park Onyedi Evleri'nde 3. etap inşaatı hızla devam ediyor. Kentin marka değerine katkı sağlayan dev projede 1. ve 2. etapta toplam 484 konutta yaşam sürüyor. 3. etabın tamamlanmasıyla birlikte Park Onyedi Evleri'nin konut sayısı 705'e ulaşacak ayrıca 5 ayrı ticari alan bulunacak. 58 bin 800 metrekarelik alan üzerine kurulu kalabalık şehir hayatından izole Park Onyedi Evleri'nde sosyal yaşam açısından oldukça zengin seçenekler sunuyor. 2019'un Mayıs ayında anahtar teslimi yapılacak 3. etapta yaşamın başlamasıyla beraber Park Onyedi, Çanakkale'nin en fazla konuta sahip en büyük site projesi olacak.

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