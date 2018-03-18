Kuraklık riskini atlattık

Türkiye bu yıl deyim yerindeyse kış ayını kar görmeden geçirdi. Bazı bölgelerde kar yağışı olsa da özellikle İstanbul bu kışı kara hasret bitirdi. Beklenenin altında yağan kar, "Tarım mahsullerinde düşüş yaşanacak mı?" endişesini de beraberinde getirdi. Yüreklere su serpen açıklama Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden (TZOB) geldi.



2017'DE EN KURAK YIL YAŞANDI

SABAH'ın sorularını yanıtlayan TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, "2017-2018 yılı tarımsal üretim ve pazarlama dönemi ekim ayı itibarıyla başladı. Yeni üretim sezonunun başladığı ekim ayından itibaren 5 aylık birikimli yağışlara bakıldığında normale göre azalma, geçen yıl yağışlarına göre ise artış görüldü" dedi. 2017'nin son 44 yılın en kurak yılı olduğunu hatırlatan Bayraktar, "Bu yıl ise kar yağışı beklenenin altında olsa da ocak, şubat aylarında hububatın ihtiyacı olan yağmur yağdı. Bugüne kadar büyük bir sel ve don felaketi de yaşanmadı. Türkiye tarımsal kuraklık riskini atlattı" diye konuştu. Ülke genelinde birinci ürün kışlık hububat ekiminin kasım ayında tamamlandığını aktaran Bayraktar, bitki gelişiminin devam ettiğini kaydetti. "Aralık ayına kadar bitkinin ihtiyacı olan yağmur, özellikle kar yağışlarının yeterli düzeyde olmamasıyla bazı alanlarda stres yaşandı ancak ocak ayında görülen yağışlar tarımsal kuraklık riskini azalttı" diyen Bayraktar, mart başından itibaren ülke genelinde gerçekleşen yağışların hububat gelişimi için faydalı olduğunu vurguladı.

BAHAR YAĞMURLARI ŞAR T

Hububat verimi için bahar yağışlarının çok önemli olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Bu aydan itibaren beklenen yağışlar olur ve sıcaklıklar normalleri düzeyinde gerçekleşirse ürün mahsulünün geçen yılın üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİYE DESTEK POZİTİF YANSIYOR

2017'de bir önceki yıla göre buğday üretimi yüzde 4.4, arpa yüzde 6, nohut 3.3, kuru fasulye 1.7, kırmızı mercimek 15.9, yeşil mercimek de yüzde 50 arttı. Mısır üretimi yüzde 7.8, çeltik ise yüzde 2.2 düştü. TZOB Başkanı Bayraktar, çiftçiye verilen destekler arttığında bunun üretime pozitif yansıdığını söyledi.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 27.6 ARTT I

Yağışları aylık dağılımına göre, bölgesel olarak değerlendiren Bayraktar, şunları anlattı: "Ekim, kasım, aralık, ocak, şubat ayları birikimli yağışın normali 322.8 mm iken bu yıl 292.9 mm olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönem ortalaması ise 229.6 mm oldu. Beş aylık yağışlarda normale göre yüzde 9.3 azalma, geçen yıla göre ise yüzde 27.6 artma gözlendi. Birikimli yağışlar Marmara Bölgesi'nde normallerinin üzerinde iken diğer bölgelerde azaldı. Normale göre en fazla yağış azalması yüzde 22 ile Güneydoğu Anadolu'da görülürken, bunu yüzde 14'le Ege ve Doğu Anadolu, yüzde 13'le İç Anadolu, yüzde 8'le Karadeniz, yüzde 3'le de Akdeniz Bölgesi izledi.