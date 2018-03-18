Türkiye’nin olmadığı proje fizibıl değildir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin içinde olmadığı bir projenin fizibıl olamayacağını belirterek, "Türkiye hem kendi karasuları hem de Kıbrıs'ın etrafındaki tüm Kıbrıs'ı ilgilendiren bu süreçle alakalı uluslararası hukuktan kaynaklanan pozisyonunu sonuna kadar koruyacaktır" dedi. AK Parti Şişli İlçe Kongresi'nde konuşan Albayrak, geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştiren Amerika'dan birileri olduğunu ve bu görüşmeleri ibretle izlediğini belirterek, şöyle devam etti: "Niye? İki sebeple, bir siyasi gerekçeyle çünkü siyasi olarak, uluslararası hukuk olarak gerçekleştirebilirliği olan bir ilişkiden bahsetmiyoruz. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler iki alanda; bir Türkiye'nin ekonomik münhasırlık bölgesi konusu, ikincisi Türkiye'nin karasuları dışındaki Kıbrıs'ın tamamını ilgilendiren karasuları. Türkiye hem kendi karasuları tüm Kıbrıs'ı ilgilendiren bu süreçle alakalı uluslararası hukuktan kaynaklanan pozisyonunu sonuna kadar koruyacaktır. Buna rağmen birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor."

GÜLEREK İZLİYORUM

İşin ikinci boyutunun da ekonomik olduğunu anlatan Albayrak, şöyle konuştu: "Bir sürü küresel firma var. Amerika'dan, İtalya'dan geliyorlar, araştırma yapıyorlar, yatırım yapacaklar. Gülerek izliyorum. Niye? Küresel firma bir yatırıma gelince fizibıl mı diye bakar? Geri dönüşü var mı? Halka açık şirketler bunlar... Ben de diyorum ki, Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir proje ekonomik olarak fizibil değildir."

KATAR BİZİ ÜZDÜ

Küresel firmalara "Hangi pazara, hangi altyapı ve boru hattıyla ulaşacaksınız?" diye soran Bakan Albayrak, "Ha 'siyasi inat ediyoruz, illa yapacağız' diyorsanız zarar etmek, batmak istiyorsanız, yatırımcılarınızı üzmek istiyorsanız, buyurun. Ya Türkiye ile kazan-kazan bir süreç ya da buyurun devam edin. Bizi hayrete düşüren firmalar içinde Katar'ın da olması. Açıkçası duyduğumda şaşırdım. Katar gibi bir ülkenin, ekonomik ve siyasi olarak çok gerçekçi olmayan projelerin içinde olması sadece bizi şaşırtmadı aynı zamanda da üzdü" diye konuştu.