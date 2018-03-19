Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 19 Mart

Çeyrek altın bugün ne kadar? Toplum, kültürün bütünlüğü olarak ifade edilir. Ülkemizin kültüründe de altın önemli bir yer tutar. Gerek düğünlerde gerek nişanlarda gerek de sünnet törenlerinde akla gelen ilk hediye kuşkusuz altındır. Vatandaşlar bu nedenlerden dolayı gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatını yakından takip ederler. Haftanın başı itibariyle altın fiyatlarındaki son durumu haberimizde bulabilirsiniz.

19 Mart Pazartesi günü gram altın, 165.70 liradan alınırken 165.81 liradan satılıyor. Aynı şekilde en çok satın alınan altın kesimi olan çeyrek altın ise 264.33 liradan alınırken 270.31 liradan satılıyor.

19 MART PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 165,79

SATIŞ: 165,81

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 264,33

SATIŞ: 270,31

YARIM ALTIN

ALIŞ: 527,00

SATIŞ: 540,62

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.092,00

SATIŞ: 1.104,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.090,35

SATIŞ: 1.117,60