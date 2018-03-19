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Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 19 Mart

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları konusunda vatandaşların ilgisi artarak devam ediyor. 19 Mart altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın tahvili konusunda ikinci dönemin başlamasından sonra yatırım konusunda incelemeler de başladı. Ülkemizde yatırım yapacak bireyler dolar ve eurodan ziyade altını tercih ediyor. Bu yatırım şekline de halk arasında yastık altı altınları deniyor. 19 Mart altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde...

Giriş Tarihi: 19.3.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 12:36
Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 19 Mart

Çeyrek altın bugün ne kadar? Toplum, kültürün bütünlüğü olarak ifade edilir. Ülkemizin kültüründe de altın önemli bir yer tutar. Gerek düğünlerde gerek nişanlarda gerek de sünnet törenlerinde akla gelen ilk hediye kuşkusuz altındır. Vatandaşlar bu nedenlerden dolayı gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatını yakından takip ederler. Haftanın başı itibariyle altın fiyatlarındaki son durumu haberimizde bulabilirsiniz.

19 Mart Pazartesi günü gram altın, 165.70 liradan alınırken 165.81 liradan satılıyor. Aynı şekilde en çok satın alınan altın kesimi olan çeyrek altın ise 264.33 liradan alınırken 270.31 liradan satılıyor.

19 MART PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 165,79

SATIŞ: 165,81

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 264,33

SATIŞ: 270,31

YARIM ALTIN

ALIŞ: 527,00

SATIŞ: 540,62

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.092,00

SATIŞ: 1.104,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.090,35

SATIŞ: 1.117,60

piyasalar
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 19 Mart
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