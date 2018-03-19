İstanbul'dan 2 ayda 15 milyon yolcu uçtu

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kentteki iki havalimanında ocak ve şubat ayında gelen-giden yolcu ile icra edilen sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

Atatürk Havalimanı'nı, ilk 2 ayda iç hatlarda 3 milyon 20 bin 469, dış hatlarda 6 milyon 961 bin 661 olmak üzere 9 milyon 982 bin 130 kişi kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise ocak ve şubatta gelen-giden yolcu sayısı 5 milyon 86 bin 897 oldu. Bu yolcuların 3 milyon 476 bin 916'sı iç hatları, 1 milyon 609 bin 981'i dış hatları tercih etti.

Kentteki iki havalimanından, bu yıl geçen yolcu sayısı 15 milyon 69 bin 27 kişi olarak kayıtlara işlendi.

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, 2017'nin ocak ve şubat aylarında gelen-giden yolcu sayısı 12 milyon 242 bin 618 olurken, bu yıl geçen yıla göre 2 milyon 826 bin 409 yolcu artışı sağlandı.

UÇAKLAR EN ÇOK YURT DIŞINA HAVALANDI

Bu yılın ocak ve şubat ayında Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 21 bin 244, dış hatlarda ise 49 bin 415 olmak üzere toplam 70 bin 659 uçaklık trafik oluştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iniş ve kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 22 bin 534, dış hatlarda 12 bin 365 oldu. Söz konusu havalimanında, iki ayda 34 bin 899 uçuş trafiği yaşandı.

İstanbul'daki iki havalimanından geçen yılın ocak ve şubat ayında 95 bin 539 uçak iniş ve kalkış yaparken, bu yıl sefer sayısı 105 bin 558 olarak kayıtlara geçti. Böylece bu yıl, geçen senenin aynı dönemine göre hava trafiğinde 10 bin 19 seferlik artış kaydedildi.