İşte Türkiye'nin en 'pahalı' ve en 'ucuz' illeri

Türkiye'nin 2017 yılı sonuçlarına göre fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölgesi 114,8 ile İstanbul, en düşük bölgesi ise 93,5 ile (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu. Bu endeks değerleri, (İstanbul)'un Türkiye ortalamasına göre %14,8 pahalı, (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)'ın ise %6,5 daha ucuz olduğunu göstermiştir.



GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ANA GRUBUNDA EN PAHALI BÖLGE İSTANBUL OLDU



Gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 111,0 ile (İstanbul)'da gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 94,9 ile (Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu.









GİYİM VE AYAKKABI ANA GRUBUNDA EN PAHALI BÖLGE (İZMİR) OLDU



Giyim ve ayakkabı ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 110,6 ile (İzmir)'de gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 84,1 ile (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu.



KONUT ANA GRUBUNDA EN PAHALI BÖLGE (İSTANBUL) OLDU



Dağılım genişliği en yüksek ana grup olan konut ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 150,1 ile (İstanbul)'da gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 84,5 ile (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu.





ULAŞTIRMA ANA GRUBUNDA EN PAHALI BÖLGE (İZMİR) OLDU



Ulaştırma ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 107,1 ile (İzmir)'de gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 93,5 ile (Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu.



LOKANTA VE OTELLER ANA GRUBUNDA EN PAHALI BÖLGE (ANKARA) OLDU



Lokanta ve oteller ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 118,3 ile (Ankara)'da gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 91,7 ile (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) oldu.



Diğer ana gruplarda fiyat düzeyi endeksleri bölgelere göre değişiklik gösterdi



Dağılım genişliği en az olan ana gruplardan birisi alkollü içecekler ve tütün ana grubudur. Bu ana grupta en yüksek fiyat düzeyi endeksi 100,2 ile (Şanlıurfa, Diyarbakır)'da gerçekleşti. En düşük fiyat düzeyi endeksi 99,8 ile (Aydın, Denizli, Muğla) bölgesinde oldu.



Ev eşyası ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 108,7 ile (İzmir)'de gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 89,5 ile (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) oldu.



Sağlık ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 145,3 ile (Ankara)'da gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 73,8 ile (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu.



Haberleşme ana grubunda değişim gözlenmemesinin nedeni, bu gruptaki telefon görüşme ve internet abonelik ücreti gibi tüm madde çeşidi fiyatlarının bütün bölgelerde aynı olması olarak açıklandı



Eğlence ve kültür ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 106,6 ile (İstanbul)'da gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 94,9 ile (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu.



Eğitim ana grubunda en yüksek Fiyat Düzeyi Endeksi 141,7 ile (İstanbul)'da gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 76,9 ile (Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu.



Çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 110,1 ile (İstanbul)'da gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 91,1 ile (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu