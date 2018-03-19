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Kadın istihdamı yüzde 26 arttı

Giriş Tarihi: 19.3.2018
Kadın istihdamı yüzde 26 arttı

Toplam istihdamını 2013- 2017 döneminde yüzde 78 arttıran Ford Otosan, 2017'de de otomotiv sektöründeki istihdam liderliğini sürdürdü. Şirketin 2016'da 10 bin 261 olan toplam istihdamı geçen yıl yüzde 12'lik artışla 11 bin 501'e ulaştı. Türk otomotivinde en yüksek istihdamı sağlayan Ford Otosan, kadın istihdamında da lider konumda bulunuyor. Kadın istihdamına yönelik çalışmalar sonucunda şirketteki kadın çalışan sayısı geçen yıl yüzde 26 artarak bin 743'e yükseldi. Kadın çalışan oranı yüzde 14 seviyesine çıktı.

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