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Yeni Havalimanı’nda ticari alanlara yoğun ilgi

Giriş Tarihi: 19.3.2018
Yeni Havalimanı’nda ticari alanlara yoğun ilgi

İlk fazı tamamlandığında, 90 milyon yolcu ve 100'e yakın havayolu şirketine hizmet verecek İstanbul Yeni Havalimanı, dünya çapında ünlü markalarla yeni işbirlikleri yapmaya hazırlanıyor. Duty free ve yeme içme alanları dışında kalan 10 bin metrekarelik perakende mağazalarına markaların ilgisi büyük. 29 Ekim 2018'de hizmete açılması planlanan havalimanından yapılan açıklamada özellikle araç kiralama, eczane, kuaför, hediyelik eşya, kuyumcu, bijuteri, tekstil ürünleri, oyuncak, lostra, seyahat ürünleri satış alanlarının yoğun talep gördüğü belirtildi. Açıklamada, turizm, transfer ve otel bölgesinde tüm yerlerin kiralaması tamamlanırken, yaşanan talep fazlasından dolayı ikinci faz bölge açıldığı, bu alanların da şu an dolduğu belirtildi.

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Yeni Havalimanı’nda ticari alanlara yoğun ilgi
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