72 milyon dolarlık nükleer operasyon

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da düzenlenen nükleer madde operasyonunda, değeri 72 milyon dolar olan kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan nükleer maddenin Ankara'da satışı sağlandıktan sonra yurtdışına yasa dışı yollar ile kaçırılacağı yönünde istihbari bilgi üzerine takibe alınan gruba operasyon düzenlendi. 4 nükleer madde kaçakçısı şüpheli gözaltına alındı. Nükleer maddenin Rusya'dan getirilme ihtimali üzerinde duran Ankara polisi, şüphelilerin ticari bağlantılarını tespit etmek için soruşturmayı derinleştirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük işlemine tabi tutulmadan Türkiye'ye getirilen, insanlarda iskelet, dokudaki biyoamülasyonu kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu bozan, nükleer araştırmalarda (füze yapımı) ve reaktörlerde, yüksek atom ağırlığına sahip elementlerin sentezinde, altın ya da gümüş arama çalışmalarında nötron kaynağı olarak kullanılan kaliforniyum maddesinin Ankara'da satılacağı bilgisine ulaştı.Teknik ve fiziki takibi derinleştiren polis ekipleri kaliforniyum maddesinin araçta muhafaza edildiği bilgisine ulaştı. Pursaklar Turgut Özal Mahallesi'nde 4 zanlının izine ulaşan polisler dün öğle saatlerinde yapılan operasyon ile kaliforniyum maddesi bulunan aracı durdurdu. 4 zanlı gözaltına alınırken 1 kilo 441 gram kaliforniyuma el konuldu. 22 tüp ve paketleme poşeti içindeki kaliforniyumlar güvence altına alındı. Emniyet yetkilileri maddeleri Atom Enerjisi Kurumu'na teslim etti. Yakalanan kaliforniyum maddesinin gramının 4 milyon dolar olduğu belirlendi.Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor. Şebeke üyelerinin, maddenin satışıyla ilgili 72 milyon dolara anlaştıkları öğrenildi. Maddenin nereden, nasıl getirildiği ve satış için kimle anlaşıldığına yönelik araştırmalar devam ediyor. Nükleer maddenin Rusya'dan getirilme ihtimali üzerinde duruluyor. Söz konusu madde, sadece ABD ve Rusya'da üretiliyor.