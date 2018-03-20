Akbank’tan çiftçiye ödeme kolaylığı

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Türkiye ekonomisinin en önemli bileşenlerinden biri olan tarım sektörü, 3 milyon çiftçiyi barındırarak sanayi sektörüne hem hammadde sağlaması hem de sanayi ürünlerine talep yaratması ile ülke ekonomisinin kalkınmasında kritik bir rol oynuyor. Modern sulama ve organik tarım tekniklerinin kullanılmaya başlamasıyla birlikte sektör gün geçtikçe genişlemeye devam ediyor. Akbank olarak tarım sektörünün ihtiyaçlarını bankacılık ürün ve sigorta hizmetleriyle karşıladıklarını belirten Akbank KOBİ Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Üreticilerin tohum, gübre, ilaç, sulama ve işçilik maliyetlerinin karşılanmasına yönelik ürün ön finansman kredisi sunuyoruz. Bunu yaparken de ürün hasat dönemine bağlı olarak geri ödemesiz dönem avantajıyla vade sonunda ana para ve faiz ödeme imkânı sağlıyoruz" dedi.Modern sulama teknikleriyle üretimi artırmanın mümkün olduğunu vurgulayan Oğuz, "Hazırladığımız 36 ay vadeli damla sulama kredisiyle, çiftçilerimiz sulama ekipmanlarına kolaylıkla sahip olabiliyor. Mevcut seralarının bakımı ve genişletilmesi için sera kredisini, hisseli arsa ve yeni tarla alımları için ise arsa, bahçe ve tarla alım kredisini 84 aya kadar vade imkânıyla çiftçilere sunuyoruz" diye konuştu. Sözleşmeli tarım finansmanı kapsamında, firmalarla sözleşme yaparak üreticilere, gübre, ilaç, mazot, sulama, işçilik gibi maliyetlerini karşılamaları için kolaylık sağladıklarının altını çizen Oğuz, traktör ve ticari araç kredisi için de finansman desteği sağlayarak 60 aya kadar vade imkânı sunduklarını söyledi.Akbank Tarım Kartı ile çiftçilerin alacakları mazot, gübre, ilaç, fide, tohum gibi tarımsal ihtiyaçlarının ödemesini yapabildiklerini belirten Oğuz, "Üreticiler kart ile hasat zamanına göre yılda 1 kez ödeme gerçekleştirebilirken karta ödeme yaparak yeniden kullanılıyor. Ayrıca anlaşmalı üye işyerlerinden yapacakları alışverişlerde, vade farksız kampanya avantajlarından yararlanarak, ATM'lerden vadesiz mevduat hesaplarına ulaşıp nakit para çekebiliyor" dedi.