Cengiz Holding’den Kuveyt’e üç dev proje

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İnşaat, altyapı, hizmet, enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren Cengiz Holding, dünyanın yakından takip ettiği İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki başarılı performansıyla Kuveyt hükümetinin dikkatini çekmeyi başardı. Şirket, Kuveyt'te havalimanı, karayolu ve altyapı çalışmaları kapsamında toplamda 450 milyon dolarlık üç dev proje hayata geçiriyor.Kuveyt'te yaptıkları havalimanı yatırımının kendileri için büyük önem taşıdığını söyleyen Cengiz Holding Yönetim Kurulu Temsilcisi Uğur Cengiz, şöyle konuştu: "Proje kendimizi göstermemiz için büyük bir önem taşıyor. Sıkı bir bütçe ve kısa süre taahhüt ettik. Çinli ve Türk rakiplerimizden yüzde 35 daha düşük maliyet çıkardık. Bizim için hedef ülkelerden biri olan Kuveyt pazarında büyümeyi planlıyoruz. Bu yüzden agresif bir giriş yaptık. Cengiz İnşaat'ı bölgede tanıtma imkânı elde ettik. Yüzde 85'i biten yeni terminali mayıs ayında Kuveyt halkının hizmetine sunacağız."Cengizİnşaat, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın kapasitesini iki katına çıkarmak için 200 milyon dolarlık yatırımla yaptığı yeni terminal binasını mayıs ayında hizmete sunacak. 4 numaralı terminal binası olarak adlandırılan projenin büyük önem taşıdığını belirten Cengiz Holding CEO'su Ömer Mafa, "Bu yatırıma büyük önem veriyoruz. Proje başta yıllık 4.5 milyon yolcu kapasitesine sahipti. Gerçekleştirdiğimiz dizayn ve mühendislik çalışmaları sayesinde kapasiteyi iki katına çıkardık. Dizayn ve projesini Türk mühendisler tasarladı" dedi. Yeni terminalin Kuveytli yetkililer tarafından 80 bin metrekare olarak planlandığını anlatan Mafa, "Deneyimlerimiz sayesinde projeyi aynı kapasiteye 56 bin metrekarelik terminal binasıyla hizmet verecek şekilde revize ettik. Hız ve kalitemizden çok etkilenen Kuveytliler, öncelikle destek terminali olarak düşünülen projeyi kalıcı terminal (Terminal 4) olarak değiştirdi" diye konuştu. Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndan uluslararası uçuş standartları gereği Amerika'ya direkt uçuş gerçekleştirilmediğinin altını çizen Mafa, yeni terminal binasının teslimiyle Kuveyt'ten ABD'ye seferlerin düzenlenmesinin önünde bir engel kalmayacağını söyledi.Cengiz İnşaat, Kuveyt'in ileri gelen ailelerinin ikâmet ettiği Kral Fahd Bin Abdul Aziz Yolu ile 5'inci Çevre Yolu kesiminde ulaşımın daha hızlı ve güvenli olmasını sağlamak için RA -258 kod adlı karayolu yatırımını devreye almak için gün sayıyor. Yatırımın büyüklüğünün 90 milyon dolar olduğunu söyleyen Mafa, "Projede 4 kilometre yol, bir adet köprülü kavşak ve alt geçit bulunuyor. Kontrat aşamasında olan bu projemizin çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacağız" diye konuştu.Ülkedebölge olarak ihaleye sunulan yeni yerleşim yeri altyapısı projesinde 2 bölgenin ihalesini alan Cengiz İnşaat, yerleşim biriminin tüm şehir içi yolları, aydınlatma, araç park alanları, trafo merkezleri ile elektrik, temiz su, pis su ve telefon şebekesi gibi şehir altyapısı çalışmalarını tamamlayacak. Altyapı yatırımlarında Libya'da ciddi tecrübeler edindiklerini söyleyen Ömer Mafa, "İki bölgenin yatırım tutarı 160 milyon doları buluyor. Kontrat süresi ise iki yıl. Rakiplerimiz arasında Çin, Hindistan, İtalya ve Türkiye'den 20 firma bulunuyordu. Yatırıma bu ay içerisinde başlayacağız" ifadelerini kullandı