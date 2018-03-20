Çeyrek altın ne kadar? 20 Mart altın fiyatları bugün ne kadar? GÜNCEL

20 Mart altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? soruları güncelliğini korumaktadır. Yalnızca gram altın değil, yarım altın, cumhuriyet altını, ata altın, 14 ayar altın, 18 ayar altın ve 22 ayar altın da gelir dengelerine göre vatandaşların birikim için tercih ettiği altın türleri arasında yer alıyor. Özellikle gram altının değeri bugün 167.2 liraya kadar dayandı! 20 Mart altın fiyatları haberimizde...
GRAM ALTIN
Vatandaşların yatırım aracı olarak tercih ettiği gram altın 166.35 liradan alınırken şu sıralar 166.41 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altına bakıldığında ise bireylerin en sık tercih ettiği altın türleri arasında olduğu görülür. Çeyrek altın şu sıralar 265.96 liradan alınırken 271.98 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN
Yarım altın 530.26 liradan alınırken, 543.96 liradan satılıyor.
TAM ALTIN
ALIŞ: 1.051,77
SATIŞ: 1.077,95
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 1.100,00
SATIŞ: 1.112,00
14 AYAR ALTIN
ALIŞ: 94,77
SATIŞ: 94,84
18 AYAR ALTIN
ALIŞ: 121,38
SATIŞ: 121,47
22 AYAR ALTIN
ALIŞ: 151,60
SATIŞ: 151,71