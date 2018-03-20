Çiftlik Bank İnegöl tesisini FETÖ sanığından almış!

BUGÜN NELER OLDU

Çiftlik Bank'ın, Bursaİnegöl ilçesindeki tesislerini, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada ev hapsi verilen bir işadamına ait şirketten yaklaşık 12 milyon liraya satın aldığı ortaya çıktı. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanırken etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye olan ve ev hapsi verilen işadamı E.A'nın sahip olduğu tesisin geçen yıl ekimde Çiftlik Bank'a satıldığı öğrenildi. Çiftlik Bank mağduru yaklaşık 200 kişilik grup tesis önünde eylem yapmıştı.