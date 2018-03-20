Çinliler AVM ve ofis projelerinin peşinde

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AVM-ofis danışmanlık ve yönetim şirketi JLL Türkiye'nin Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Ander, Çinlilerin yatırım için Türkiye'de büyük montanlı gayrimenkul projeleri baktığını söyledi. "Bitmeye yakın projelerle daha fazla ilgileniyorlar. İçinde otel, AVM, konut, ofis olan kompleks projelere odaklanmış durumdalar" diyen Ander, Çinli turist sayısındaki hızlı artışın da bu trendi tetiklediğini kaydetti. Ander bu talebe karşılık Türk yatırımcının da olgunlaşan projelerini satmaya hazır olduklarının altını çizdi.İç piyasada AVM'ler kanadında el değiştirmelerin olacağını vurgulayan Ander, "Eskişehir NeoPlus AVM'yi Nata Holding aldı. Türk yatırımcısının da AVM alma konusunda iştahı kabarık. Bu yıl içinde birkaç AVM satışı daha yapmayı öngörüyoruz" dedi.Satışların ağırlıklı Anadolu'da olacağını ifade eden Ander, "Anadolu projeleri şu anda daha kârlı. Hem AVM yoğunluğu az hem de rekabet" dedi. Yerli yatırımcının yine yerli bir yatırımcıyla hareket etmeyi tercih ettiğinin altını çizen Ander, "AVM sahibi yabancı bir fona satmaktansa yerli yatırımcıyla hareket etmeyi ya da yerliye devretmeyi tercih ediyor. Türk yatırımcıların bir araya gelerek oluşturdukları fonlar da ortaya çıkmaya başladı. Bu tip modeller göreceğiz" ifadelerini kullandı.Mevcut AVM'lerde yer alan hipermarket zincirlerinde de değişiklik olacağını belirten Ander, indirim marketlerinin AVM'lere girmeye başlayacağını ifade etti. Ander, "Hipermarketi olmayan AVM olmaz ama yer sıkıntısından dolayı her AVM'de hipermarket olmuyordu. Yavaş yavaş discount dediğimiz indirim marketlerini de gözde AVM'lerde görmeye başlayacağız" şeklinde konuştu.Fransız perakende devi Galeries Lafayette'in Emaar'dan sonra ikinci şubesini Vadi İstanbul'da açacağını ifade eden Ander, Türkiye'ye duyulan güvenin yatırıma yansıdığını kaydetti. Zara markasının çıkma söylentilerini de değerlendiren Ander şöyle konuştu: "Zara'nın sahibi Inditex Grubu agresif büyümesini sürdürüyor. Çıkma söylentileri hep dedikodu. 2016-2017 arasında frene basan H&M, yeniden yatırıma başladı. LC Waikiki, Defacto, Koton aynı agresiflikle büyüyorlar. Avrupa'dan markalarımıza talep daha da yükselmeye başladı."