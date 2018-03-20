GAP vadisi proje çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde yapılan sosyal tesisler, parklar, mesire alanları ile Şanlıurfa'yı yeşil bir kent yapmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yeşil alan çalışmalarını büyük projeleri ile destekleyerek halkın hizmetine sunuyor.

Yeşile yönelik projelerinden biri olan ve 6 etaptan oluşan GAP Vadisi projelerinde GAP 3'ün çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa için çekim merkezi olacak GAP vadisi tüm etapları ile çok hızlı bir şekilde sürüyor. Üçüncü etabımızda bitki, ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmaları yapılıyor. Altyapıları tamamıyla bitmiş durumda. İçinde sosyal alanlar, dinlenme alanları, yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları ve gençlerin dinlenebileceği, vatandaşın ailece gelebileceği alanlar var. Burada çok rahat bir hizmet verilecek. GAP Vadisi Türkiye'de ender projelerden biridir. Zaten bizi Türkiye Birinciliğine taşıyan bu proje oldu. Projede herkesin büyük emekleri var. Bu alanlar Şanlıurfa'ya hayat verecek. 2018 projenin bitirme yılıdır. Projenin üzerinde hassasiyetle duruyoruz. İnşallah Şanlıurfalı kardeşlerim de bu proje ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın büyük vizyonuna sahip çıkarak destek vereceğine inanıyorum" dedi.



