İki bin taksici Uber'e katıldı!

Habertürk'ün haberine göre, taksiciler "Uber ekmeğimizi elimizden alıyor" diyor ama Uber Türkiye'nin verdiği resmi rakama göre İstanbul'da sisteme üye olan 2 bin taksici var

"UBER DAHA ÇOK KAZANDIRIYOR"

O taksicilerden biri olan UBER'in daha çok kazandırdığını söyledi. Neden Uber sistemine dahil olduğunu açıklayan taksici, "Uber'de müşteriler saygılı, gideceğin güzergahı seçmene gerek yok, alacağım ücreti Uber zaten önceden belirliyor. Plaka sahibi olarak değil de şoför olarak destekleyenler çok" dedi.

"NE FARKIN KALDI ONLARDAN?"

Bir başka taksici ise UBER kullanan meslektaşlarına tepki göstererek "Karşı olduğun bir şeyi kendin yapıyorsun. Ne farkın kaldı onlardan? Ticari taksicisin sen bir de UBER kullanmanın manası nedir" açıklamasında bulundu