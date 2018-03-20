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İki bin taksici Uber'e katıldı!

İstanbul'da taksicilerin Uber şoförleriyle kavgaları gündemden düşmezken iki bin taksicinin Uber'e üye olduğu ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 20.3.2018 15:28 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 15:31

Habertürk'ün haberine göre, taksiciler "Uber ekmeğimizi elimizden alıyor" diyor ama Uber Türkiye'nin verdiği resmi rakama göre İstanbul'da sisteme üye olan 2 bin taksici var

"UBER DAHA ÇOK KAZANDIRIYOR"

O taksicilerden biri olan UBER'in daha çok kazandırdığını söyledi. Neden Uber sistemine dahil olduğunu açıklayan taksici, "Uber'de müşteriler saygılı, gideceğin güzergahı seçmene gerek yok, alacağım ücreti Uber zaten önceden belirliyor. Plaka sahibi olarak değil de şoför olarak destekleyenler çok" dedi.

"NE FARKIN KALDI ONLARDAN?"

Bir başka taksici ise UBER kullanan meslektaşlarına tepki göstererek "Karşı olduğun bir şeyi kendin yapıyorsun. Ne farkın kaldı onlardan? Ticari taksicisin sen bir de UBER kullanmanın manası nedir" açıklamasında bulundu

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İki bin taksici Uber'e katıldı!
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