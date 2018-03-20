İş dünyasının liderleri TÜGİK İş Zirvesi’nde buluşacak

Türkiye'nin dört bir yanından 10 bine yakın üyesi olan, 8 federasyon ve 72 derneğin bünyesinde yer aldığı Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu tarafından düzenlenecek olan etkinlik, zirvenin ilk oturum günü olan 30 Mart 2018'de Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in konuşmasıyla başlayacak. Ardından BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, NEF İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, ZEN Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, REYSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, Anadolu Efes Baş antrenörü Ergin Ataman gibi iş dünyasının başarılı liderleri, iş hayatlarına ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaşacaklar.

TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral önderliğinde gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek zirvede, liderlerin iş hayatında karşılaştığı güçlükler, güçlükleri aşma yolları, genç iş insanlarına önerileri ve Türkiye ekonomisi hakkında genel değerlendirmeleri konu edilecek.