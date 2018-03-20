KOBİ’lere e-ihracat için dünya atlası

BUGÜN NELER OLDU

Onlineihracat pazarı tüm dünyada her geçen gün büyüyor. Peki hangi ülkeye ne satmalı? Mobilden yurtdışı ürün siparişi vermek birçok ülke vatandaşı için gündelik bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Ticimax E-ticaret Sistemleri'nin Kurucusu Cenk Çiğdemli, Türk KOBİ'lerin hangi ülkelere hangi segmentte online ihracat yapabileceğinin şifrelerini verdi. Çiğdemli'nin aktardıklarına göre, İngiltere e-Ticaretle ilk tanışan ülkelerden biri olduğu için e-İhracat hedefi olarak seçilebilecek bir ülke. Nüfusun büyük kısmı akıllı telefon kullandığı için mobil ticarete çok müsait. Mobil cihazlar üzerinden alışveriş yapanlar istatistiki olarak en çok kozmetik, aksesuar, giyim ve elektronik eşya satın alıyor. Almanya'ya bakıldığında en dikkat çeken özelliği, yurtdışından online alışveriş yapmaya çok açık olması. Nüfusun yarısından fazlası diğer Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika başta olmak üzere yurtdışından online alışveriş yapıyor. Almanlar en çok kitap ve moda kategorilerini tercih ediyor, Amazon kullanmayı seviyorlar.Fransa ise yurtdışından alışverişe pek sıcak bakmıyor. Yurtdışından online alışveriş yapanların oranı yüzde 15'te. Ancak yine de moda ve teknolojide iddialı iseniz Fransız pazarına da sıcak bakabilirsiniz. Bu pazara girebilmek için sosyal medya hesaplarınızın, web sitenizin aktif ve kaliteli olması çok önemli çünkü Fransızlar dijital vitrine çok önem veriyor.Yaklaşık yüzde 15'lik e-Ticaret katılım oranıyla diğer Avrupa ülkelerine göre daha sakin gibi görünen İtalya da pazarın el değmemiş fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için son derece uygun fırsatlar barındırıyor.