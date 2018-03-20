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Ne zaman emekli olurum? sorusunun yanıtı burada! Normal şartlarda nasıl emekli olabilirsiniz?

Ne zaman emekli olurum? sorusu milyonlarca vatandaşın yanıtını merak ettiği, hakkında araştırma yaptığı konular arasında yer alıyor. e-Devlet vatandaşlık portalı üzerinden yapılan işlemlerle vatandaşlar ne zaman emekli olabileceklerini öğrenebilirler. Vatandaşların e-Devlet'e girebilmeleri için ihtiyaçları olan tek şey T.C kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri. Sisteme giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu sekmesi tıklanarak "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?" sorusunun yanıtı bulunabilecek. Sigorta Kolu ve hizmete başlama tarihi gibi cevap gerektiren sorular da doğru yanıtlandıktan sonra vatandaşlar, istediklere yanıtlara ulaşmış olacak.

Giriş Tarihi: 20.3.2018 14:56
Ne zaman emekli olurum? sorusunun yanıtı burada! Normal şartlarda nasıl emekli olabilirsiniz?

Ne zaman emekli olurum? sorusunun yanıtını öğrenmek ve emekli olacağınız tarihi hesaplamak için ihtiyacınız olacak bilgiler ise, doğum tarihiniz, hizmete başlama tarihiniz, SSK prim ödeme gün sayınız, Diğer sandıklara ait gün sayınız, Askerlik gün sayınız, Fiili gün sayınız, yurtdışı gün sayınız olarak karşınıza çıkabilir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLACAKSINIZ -TIKLA ÖĞREN-

4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:

Aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

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Ne zaman emekli olurum? sorusunun yanıtı burada! Normal şartlarda nasıl emekli olabilirsiniz?
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