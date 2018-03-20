Pizzada İzmir rüzgârı esiyor

BUGÜN NELER OLDU

Sektördeki20'nci yılını kutlayanİzmir çıkışlıPasaport Pizza,Türkiye'deki yabancıpizza hegemonyasınıortadan kaldırmayıhedefliyor.2018'de 100. bayisiniaçma hedefini gerçekleştirenve yılda ortalama 7 milyonkişiye hizmet veren PasaportPizza, 2018 sonunda bayisayısını da 120'ye çıkarmayıplanlıyor. Ülkemizde fastfood tüketiminin gündengüne arttığını vesektörün yabancısermayenin elindeolduğunu belirtenPasaport PizzaGenel Müdürü MükreminÖzdemir, "Adını kurulduğuİzmir'in Pasaport semtindenalan Pasaport Pizza ile hedefimiz,Türk damak tadını çokiyi bilen pizzacı olarak zirvedekalmak" dedi.