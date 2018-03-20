Pizzada İzmir rüzgârı esiyor

Sektördeki
20'nci yılını kutlayan
İzmir çıkışlı
Pasaport Pizza,
Türkiye'deki yabancı
pizza hegemonyasını
ortadan kaldırmayı
hedefliyor.
2018'de 100. bayisini
açma hedefini gerçekleştiren
ve yılda ortalama 7 milyon
kişiye hizmet veren Pasaport
Pizza, 2018 sonunda bayi
sayısını da 120'ye çıkarmayı
planlıyor. Ülkemizde fast
food tüketiminin günden
güne arttığını ve
sektörün yabancı
sermayenin elinde
olduğunu belirten
Pasaport Pizza
Genel Müdürü Mükremin
Özdemir, "Adını kurulduğu
İzmir'in Pasaport semtinden
alan Pasaport Pizza ile hedefimiz,
Türk damak tadını çok
iyi bilen pizzacı olarak zirvede
kalmak" dedi.