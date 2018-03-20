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Pizzada İzmir rüzgârı esiyor

METİN CAN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018
Pizzada İzmir rüzgârı esiyor
Sektördeki 20'nci yılını kutlayan İzmir çıkışlı Pasaport Pizza, Türkiye'deki yabancı pizza hegemonyasını ortadan kaldırmayı hedefliyor. 2018'de 100. bayisini açma hedefini gerçekleştiren ve yılda ortalama 7 milyon kişiye hizmet veren Pasaport Pizza, 2018 sonunda bayi sayısını da 120'ye çıkarmayı planlıyor. Ülkemizde fast food tüketiminin günden güne arttığını ve sektörün yabancı sermayenin elinde olduğunu belirten Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, "Adını kurulduğu İzmir'in Pasaport semtinden alan Pasaport Pizza ile hedefimiz, Türk damak tadını çok iyi bilen pizzacı olarak zirvede kalmak" dedi.
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Pizzada İzmir rüzgârı esiyor
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