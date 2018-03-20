Son dakika: Tüketici güven endeksi açıklandı

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %0,7 oranında azalarak Mart ayında 90,6 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.



GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 95,1 OLDU



Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayında 96,8 iken, Mart ayında %1,7 oranında azalarak 95,1 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.



İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 73,5 OLDU



İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %2,4 oranında azalarak Mart ayında 73,5 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.



TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 26 OLDU



Tasarruf etme ihtimali endeksi Şubat ayında 25,7 iken, Mart ayında %1,2 oranında artarak 26 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olmadığını düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

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