Akbank özel bankacılığı genele yayıyor

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3 milyon TL üstünü özel bankacılık müşterisi olarak kabul eden Akbank, yatırım danışmanlığı hizmetini tüm müşterilerine vermeye hazırlanıyor. Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri bölümünü birleştiren banka, yeni modelle, toplamda 100 milyar liralık bir varlığı tek çatı altından yönetecek. Bunu gerçekleştirmenin tek yolunun yeni teknolojileri kullanmak olduğunu belirten Akbank Genel Müdür Yardımcısı Alp Keler, robot yatırım danışmanı ve yapay zekayı üç yıldır kullandıklarını belirtti. Keler, "2015'ten bu yana yapay zekâyı kullanıyoruz. Riskli tarafta mevduattan yüzde 5-6 daha fazla getiri sağlıyor. Daha muhafazakar yatırımcıda yüzde 1-2 bir fazla getiri sağlandı" dedi. Özel bankacılık biriminin uzun yıllara dayanan bilgi birikimiyle, yatırım hizmetlerinin geniş yatırımcı tabanını bir araya getirdiklerini anlatan Keler, "Yeni hizmet modeliyle Akbank müşterilerinin sermaye piyasalarındaki ürünlere erişimini kolaylaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.