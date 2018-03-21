İTO 9 Nisan'da sandık başına gidiyor

Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte bir sonraki aşama için seçim sandıkları bu kez 14 Nisan Cumartesi günü kurulacak. Mazbatalarını alan İTO Meclis üyeleri, İTO'nun gelecek 4 yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB delegelerini seçecek. Ardından yapılacak bir seçimle de odanın meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı belirlenecek.

81 meslek komitesinin yer aldığı İTO Meclisi'nde 248 meclis üyesi görev yapıyor.

AVDAGİÇ, TEBER VE YAZICIOĞLU RESMEN AÇIKLADI

Şu ana kadar İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç, iş adamı Abdullah Teber ve Meclis Üyesi Ender Yazıcıoğlu başkanlık için adaylığını açıkladı.

BAŞKAN ORAN SÜRPRİZ YAPABİLİR

İTO'nun mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran'ın şu ana kadar net bir açıklama yapmasa da son dakika sürpriz yapabileceği konuşuluyor.

MURAT KALSIN'IN ADI GEÇİYOR

Kulislerde İTO Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın'ın da adaylık için adı geçiyor. Kalsın, merhum başkan İbrahim Çağlar'ın ardından yapılan seçimde de aday olmuştu.

SEÇİM, TRAFİĞİ DE ETKİLEYECEK

İTO oy kullanacak üyeleri için İstanbul'da toplu taşıma güzergahlarına göre belirli noktalarından Yeşilköy'deki İFM'ye servis kaldıracak. 400 bine yakın üyesi bulunan İTO'da seçimler, kent trafiğine az da olsa etki yapacağa benziyor.