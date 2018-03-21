"Zeytin Dalı Harekatı yatırımcı güvenini artırdı"

Arda Ermut, yaptığı değerlendirmede, temasları doğrultusunda 2018 yılının ilk 3 ayı itibarıyla Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin artarak devam ettiğini gözlemlediklerini bildirdi.

Değişik sektörlerde takip ettikleri yeni yatırım projeleri olduğunu belirten Ermut, bunların bir kısmının büyük tutarlı, bir kısmının da katma değer anlamında önceliklendirdikleri yatırımlar olduğunu dile getirdi.

Ermut, Türkiye'nin son dönemde kendi menfaatlerini ve halkının güvenliğini korumak adına çok etkin adımlar attığını belirterek, gerek Fırat Kalkanı Harekatı gerekse Zeytin Dalı Harekatı'nın yatırımcılar nezdinde Türkiye'nin siyasi istikrarına ve geleceğine duyulan güvenin artması noktasında önemli rol oynadığını söyledi.

"YATIRIMCILAR ÜLKE GERÇEKLERİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR"

Zeytin Dalı Harekatı'nın yatırımcılarda asla bir soru işareti oluşturmadığını aktaran Ermut, "Aksine, yatırımcılar, hele de Türkiye'de yatırımı olanlar ve bir şekilde burada faaliyet gösterenler daha çok rakamlara baktıkları ve ülke gerçeklerini çok iyi bildikleri için onlar nezdinde bu harekat, siyasi istikrarın, Türkiye'nin gücünün ispatı noktasında önemli oldu." dedi.

Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar için her zaman önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Ermut, "Ülkemizin, jeostratejik konumu, genç nüfusu, büyük pazarlara erişimi, hali hazırda ekonomisinin hızlı büyüyor olması gibi, kendine has özellikleri var. Ayrıca bunları gerçek bir potansiyele dönüştürüp yatırımcıların gelmesini sağlayan siyasi istikrara sahibiz. Bu doğrultuda yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik gerekli reformlar yapılıyor. Bütün bunlar ülkemizi yatırımcılar açısından önemli kılıyor." diye konuştu.

Arda Ermut, 2018'in ilk 3 ayı itibarıyla gördükleri yatırımcı ilgisine bakarak yılı, 2017'ye göre yatırım artışıyla kapatmayı beklediklerini ifade etti.