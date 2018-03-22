2017’de ziyaretçi geldi bu yıl katılımcı oldu

Fuzul Yapı
Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, Fuzul Grup olarak geçen yıl MIPIM'e ziyaretçi olarak geldiklerini hatırlatarak, buranın önemini bizzat gördükten sonra katılma kararı aldıklarını söyledi. Fuzul Yapı'nın TOKİ ile hasılat paylaşım modeliyle İstanbul'un en hızlı gelişen ilçelerinden Gaziosmanpaşa'nın TEM tarafında geliştirdiği TEM Avrasya Projesi, Türkiye çadırında tanıtıldı. Akbal, "MIPIM'e katılmanın iki yönlü mesajı var. Biri Türkiye'ye yönelik mesaj verme. Diğeri ise Türk firmalarının da dünya klasmanında işler yapabileceklerini göstermek. Burada kurulacak temaslarla geleceğe yön vermek istiyoruz. MIPIM fuarına her yıl katılmamız gerektiğini öngörüyoruz" diye konuştu. Fuarda kurulan Türkiye Çadırı'nın tanıttım açısından önemli olduğunu dile getiren Akbal, "Türkiye'nin MIPIM 2018'de bin 600 metrekarede 250 kuruluş ve 700'e yakın kişiyle temsil edilmesi bekleniyor. Biz de fuarda projelerimizi tanıtırken, Türk vatandaşı olabilme potansiyeline sahip yabancı yatırımcılara, ülkemizdeki yatırım avantajlarını anlatacağız" dedi. FUARDA DÖRT PROJE SERGİLENDİ
Fuarda üçü Başakşehir'de, biri Gaziosmanpaşa'da olmak üzere dört proje sergilediklerini aktaran Akbal, TEM Avrasya projesinin lokasyon ve fiyat avantajıyla öne çıktığını ifade etti. Akbal, "Projede satışa başlarken metrekare fiyatı 4 bin TL'den başladık, şu anda 6 bin seviyesindeyiz. Bittiğinde ise 8 bin TL seviyesine gelecek" dedi. "BİZ NE AVRUPALI NE DE ASYALIYIZ"
612 daireden oluşan TEM Avrasya'nın kısa sürede yüzde 50'den fazlasının sahiplerini bulduğunu vurgulayan Akbal, "Projemizi tanıtırken, 'Biz ne sadece Avrupalıyız, ne de sadece Asyalıyız. Biz daha fazlasıyız' diyoruz. Mesajımızı Avrupa'nın önemli bir merkezinde ziyaretçilerimize de verdik" dedi.