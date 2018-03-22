Haberler Ekonomi Haberleri 550 ilçe doğalgaza kavuşuyor

550 ilçe doğalgaza kavuşuyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 101 ilçeye daha doğalgaz götürürken 2018 tamamlanmadan 81 il ile birlikte 94 ilçeyi daha doğalgaza kavuşturacak. 2019’da Türkiye’de bulunan 950 ilçeden 550’si doğalgaza kavuşmuş olacak