550 ilçe doğalgaza kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın "doğalgazı olmayan ilin kalmaması" yönündeki talimatları doğrultusunda harekete geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 101 ilçeye doğalgaz götürürken 2018 tamamlanmadan 81 il ile birlikte 94 ilçeyi daha doğalgaza kavuşturacak. Önceki gün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 'ın katılımı ile "101 Yerleşim Yerine Doğalgaz Arzı Hizmete Alım Töreni" düzenlenirken, bu yıl içerisinde doğalgaz ulaştırılacak ilçe sayısı çok daha fazla olacak.Törenle 101 ilçe doğalgaz ile buluşurken, bu yıl içinde EPDK tarafından lisanslandırılan 94 ilçeye daha doğalgaz götürülmesi planlanıyor. 2019'da ise 30 ilçeye doğalgaz götürülmesi planı ortaya konulurken, yıl içerisinde sayı daha da artacak. Yeni yatırımların hayata geçmesi ile Türkiye'de bulunan 950 ilçeden 550'sine önümüzdeki yıl itibarıyla doğalgaz götürülmüş olacak. Daha önce ihalesi EPDK tarafından yapılan ve Akmercan şirketinin kazandığı Artvin, Hakkari Şırnak , Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi'ye yönelik doğalgaz yatırımlarında da sona gelindi. Bu 3 il ile ve ilçelerine en geç bu yılın ekim ayında doğalgaz götürülerek 81 ilin tamamında doğalgaz olacak.Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Dernek Müdürü Cem Önal, 2002-2016 arasında ortalama her yıl 20 ilçeye doğalgaz götürülebilirken şimdi bu rakamın yüzlerle ifade edilmesinin çok büyük bir başarı olduğunu kaydetti. Son dönemdeki doğalgaz yatırımlarının tamamının özel sektör eliyle yapılan yatırımlar olduğunu anlatan Önel, işadamlarının sektöre güveninin tam olduğunu belirtti.Öte yandan özel sektör eliyle yapılan yatırımlar neticesinde doğalgaz tüketim maliyetleri de her geçen yıl daha aşağı çekildi. 2002'de 164 lira olan asgari ücretin içinde doğalgaz maliyeti payı yüzde 32.2 iken bu rakam 2017'de bin 404 lira olan asgari ücret içinde yüzde 9.8'e geriledi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak önceki gün törende yaptığı konuşmada AK Parti göreve geldiğinde Türkiye'de sadece 6 ilde doğalgaz kullanıldığına işaret ederek, Artvin, Şırnak ve Hakkari'deki çalışmalarda da son aşamaya gelindiğini ifade ederek 81 ilin bu yıl doğalgaza kavuşacağını söylemişti. 2018'in tarihi ve önemli bir yıl olacağını kaydeden Albayrak, "Memleketimizin her köşesine ulaşmanın gayretiyle 2017'de hem kamu hem de özel sektör eliyle 13 bin kilometreyi bulan doğalgaz boru hattını inşa ettik. Arkadaşlarımızın çok yoğun cansiparane çalışmalarıyla, Türkiye'yi bir uçtan diğer uca yaklaşık 8 defa kat edecek önemli bir yatırım başarısına imza attık" açıklamasında bulunmuştu."Türkiye'yeEnerji Veren Kadınlar" Ödülleri'nde yılın girişimcilik ödülünü alan Kars Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür, başarı hikâyesini gazetecilere anlattı. Ömür, "Hedefimiz kırsaldaki kadınların toplumda yer alması ve aile içinde söz hakkının olması" dedi.