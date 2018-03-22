Dev projede son 7 ay

Tasarımı ve geliştirdiği projeleri henüz açılmadan ödülleri toplamaya başlayan İstanbul Yeni Havalimanı
, "dünyanın sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı" olarak Türkiye havacılık tarihinin en önemli projelerinden biri. İstanbul Yeni Havalimanı'nın 90 milyon yolcu kapasitesiyle hizmete açılacak olan ilk fazının yüzde 80'i tamamlandı. Projenin ilk fazı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü olan 29 Ekim 2018'de devreye girecek. Havalimanının ilk fazında, üç adet bağımsız paralel pist, taksi yolları, terminal binası, hava trafik kontrol kulesi, haberleşme ve meteoroloji sistemleri ile diğer hizmet binaları yer alırken, dört fazı tamamlandığında Havalimanı; 6 pist, iki terminal ve bir uydu terminaline ev sahipliği yapacak. İstanbul Yeni Havalimanı, 143 yolcu biniş köprüsü, 18 bini katlı ve 22 bini açık olmak üzere toplam 40 bin araç kapasiteli otopark alanı, 32 bin metrekare yeme içme alanı, Heinemann Grubu'nun Türkiye'deki iştiraki Unifree tarafından işletilecek 52 bin 500 metrekarelik duty free alanı ile hizmet verecek. İlk yolcu terminal binası 1.4 milyon metrekare ile dünyanın tek çatı altındaki en büyük terminal binası olacak. Projenin tüm fazları tamamlandığında yıllık yolcu kapasitesi 200 milyona ulaşacak. İYH, yaklaşık 100 havayolu şirketine hizmet verirken, 350 noktaya uçuş gerçekleştiren yolcu ve yük taşımacılığında dünyanın yeni havacılık merkezi olacak. EKONOMİYE KATKISI 73 MİLYAR TL
Şubat 2018 itibarıyla inşasında 35 bin 600 kişi çalışan havalimanı, açıldığında ortaya çıkacak ekosistemin; havacılık, lojistik, turizm, teknoloji, şehircilik, perakende sektörlerinde büyük bir ekonomik etki yaratması bekleniyor. İstanbul Yeni Havalimanı'nın doğrudan, dolaylı, tetikleyici ve hızlandırıcı ekonomik etkileri, Küresel Büyüme Senaryosu bir araya getirildiğinde, 2025 yılında tüm fazlarının tamamlanmasının ardından Milli Gelir içindeki payının yüzde 4.9 artarak, 73 milyar TL seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Ayrıca yatırımcıların bölgeye gelişleri açısından önemli kolaylıklar sağlayacak olan havalimanıyla dünya nüfusunun üçte biri Türkiye'ye ilk kez doğrudan uçabilecek. 2025 yılında tüm fazların tamamlanmasıyla projenin doğrudan ve dolaylı olarak sağlayacağı istihdam 225 bin kişiye kadar ulaşırken, hane halkı geliri, 4.4 milyar dolara kadar çıkabilecek. TRANSİT UÇUŞLAR YÜZDE 21 ARTTI
İspanyol turizm danışmanlığı firması ForwardKeys'in raporunda İstanbul üzerinden gerçekleşen transit uçuşların oranının önceki yıla göre yüzde 21 arttığı ifade edildi. İsrail, Orta Doğu, İran ve Kuzey Hindistan yönündeki ABD ve Avrupa çıkışlı uçuşlar için bu talebin arttığını belirten rapor, İstanbul'un coğrafi konumundan dolayı ilerleyen dönemde daha da fazla kazanç sağlayacağını belirtiyor. Saatte 30 bin bagaj işleme kabiliyeti olan 42 km uzunluğundaki bagaj sistemiyle 13 check-in adasından toplanacak bagajlar uçaklara ve yolculara vakit kaybettirmeden ulaşacak. Havalimanında aynı zamanda yapay zekâ ve görüntü işleme sistemleri ile birlikte hem anlık hem de geriye dönük bilgiler toplanabilecek. TÜRK-İSLAM SANATI MOTİFLERİ KULLANILDI
İstanbul'un benzersiz kültürel ve mimari değerlerinden beslenen bir terminal tasarımına sahip olan İstanbul Yeni Havalimanı, esnek ve ferah tasarımıyla dünyanın havalimanı mimarisinde örnek çalışma olarak gösterilmeye aday olacak. Türk- İslam sanatı motifleri kullanılan İstanbul Yeni Havalimanı'nda ek olarak inşa sürecinde hem iş gücü rekabeti hem de milli ekonomiye katkı sağlamak amacıyla yerli üretici ve imalatçılarla iş birliği ve iş ortaklığı yapılması tercih ediliyor. Bu açıdan da İstanbul Yeni Havalimanı, Türk mimarisi, ürünleri ve ham maddeleri için dünyaya açılan bir vitrin özelliğini taşıyacak.