Hurda araç teşviki Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

6 YAŞ VE ÜZERİNDE&NBSP;HURDAYA AYRILAN ARAÇ İÇİN 10 BİN LİRAYA KADAR ÖTV TEŞVİKİ

Hurda araç teşvikine yönelik düzenleme de kabul edildi. 2019 yılı sonuna kadar olmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonları trafikten sildirirse ve bu trafikten sildirdiği aracını imha merkezlerine teslim ederse, bu şartla ihraç edilen veya imha edilen bu araç karşılığında yeni alacağı aynı cinsten araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getirilecek. Araç cinslerine göre veya araçların özelliklerine göre bu 10 bin liraya kadar olan ÖTV teşvikini farklılaştırma ve farklı belirleme konusunda da Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

OTOBÜS VE MİNİBÜS KOLTUK SAYILARI DEĞİŞTİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamında olan minibüs tanımındaki "9 ile 15 oturma yeri" ifadesi "9 ile 17 oturma yeri"; otobüs tanımındaki "en az 16 oturma yeri" ifadesi de "en az 18 oturma yeri" olarak değiştiriliyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na, "taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kw) olarak ifade olunan azami güç" ifadesi, "motor gücü" tanımı olarak ekleniyor.

O ARAÇLAR VERGİLENDİRİLECEK

Kanunla, elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınıyor. Bu araçlar, ilgili kanunun tarifesindeki muadil araçların vergi tutarının yüzde 25'i oranında vergilendirilecek.

Elektrik motorlu panelvan ve motorlu karavanlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınacak. Bu araçlar da muadil araçların yüzde 25'i oranında vergilendirilecek.

Elektrik motorlu taşıtların vergilendirilmesi için, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda yer alan vergilendirmeye etki eden değişkenler arasına "motor gücü" ibaresi eklenecek.