İTO yatırımcının her sorusunu “tek elden” cevaplayacak

İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda açılan İTO Bilgilendirme Merkezi, yerli ve yabancı yatırımcılara yatırım için ihtiyaç duydukları her türlü konuda bilgi sunacak.

Örneğin ilk kez ihracat yapacak bir üye hangi mercilere başvuracağına ya da yabancı bir firma Türkiye'de yatırım yapacağı zaman nasıl bir vergilendirme sisteminin kendisini beklediğine kadar, hangi izin ve ruhsatları alması gerektiği dahil her türlü bilgiye İTO Bilgilendirme Merkezi'nden ulaşabilecek.

ORAN: İTO BİLGİLENDİRME MERKEZİ, GİRİŞİMCİMİZE YOL ARKADAŞLIĞI YAPACAK

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, İTO Bilgilendirme Merkezi'nin yatırımcının ufkunu daha da genişletecek bir adım olduğunu belirterek, "İTO Bilgilendirme Merkezi, girişimcimize yol arkadaşlığı yapacak. 'Bu ofiste yatırımcının her sorusuna cevap var' sloganıyla yola çıktık. Her girişimcinin veya girişimci adayının ihtiyaç duyduğu bilgiye tek elden ulaşabileceği bir bilgi kaynağı tesis ettik." ifadelerini kullandı.

İTO Bilgilendirme Merkezi'nin hükümetin iş dünyasına yönelik başlattığı reformist adımları tamamlayacak bir çalışma olduğunu ifade eden Oran, "İş yapmanın böylesi kolaylaştığı bir ortamda yatırımcılarımızı gerekli bilgilerle donatacak bir merkez kurduk. Merkezimiz kuruluşundan itibaren 2 bine yakın kişiye destek verdi." yorumunu yaptı.

Oran şunları söyledi:

"Geçen hafta merkezimize başvuru sayısı 850. Bu rakamlardan da merkezimizin ne kadar önemli bir ihtiyaca karşılık olduğunu anlayabiliyoruz. Tabii İTO Bilgilendirme Merkezi'nin faaliyetleri bununla da sınırlı değil. Desteğimizi bizzat üyemizin ayağına taşıyoruz. Dün İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeydik (OSB). Haftaya da Dudullu OSB'de olacağız. Buralarda hem OSB yönetimlerimizin istediği konularda bir bilgilendirme seminerleri organize ediyoruz, hem de sonrasında üyelerimiz uzmanlarımızla birebir görüşüp farklı konularda da gereken desteği alabiliyorlar."

"BU ÇATI, ÜYELERİMİZİN YOLUNU AYDINLATACAK"

İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı Şekib Avdagiç, İTO Bilgilendirme Merkezi'nin günümüz dünyasının en önemli ürünü olan "bilgiyi" üyelerine sunduğunu söyledi. Avdagiç şunları kaydetti:

"İTO Bilgilendirme Merkezi'nde girişimciler için danışmanlık, mevzuat noktasında hizmetler, Odamızın faaliyetleri noktasında aydınlatıcı bilgiler toplu şekilde üyelerimize veriliyor. Bu merkez, ne mutlu ki işi kolay kılmanın adresidir. İnanıyorum ki bu çatı, iş dünyasının arasındaki köprü olurken aynı zamanda üyelerimizin iş hayatındaki yolunu daha da aydınlatacaktır.

İTO Bilgilendirme Merkezi'yle sadece problemleri çözmeyi değil aynı zamanda buraya gelen genç girişimcilerimizi motive etmek ve onları iş dünyasına katmak için de bir misyon üstlenmiş durumdayız."

YATIRIMCININ BİLGİYE ULAŞMAK İÇİN MUTLAKA İTO'YA GİTMESİ GEREKMEYECEK

Toplantıda verilen bilgilere göre, dış ticaret, teşvik, destek, ruhsat, vergi, istihdam gibi yerli ve yabancı yatırımcıların merak ettiği mevzuata ilişkin tüm soruların cevapları tek elden, yani İTO Bilgilendirme Merkezi'nden verilecek.

Yatırımcıların ulaşmak istediği bilgi, yüzyüze görüşme ile bizzat konunun uzmanları tarafından verilecek. Üstelik yatırımcının bilgiye ulaşmak için mutlaka İTO'ya gitmesi gerekmeyecek. İTO Bilgilendirme Merkezi hizmetlerine itobilgi@ito.org.tr e-posta adresi ya da 0212 455 47 50 No'lu telefondan ulaşmak da mümkün olacak. Yatırımcılar internet ortamında, istedikleri bilgiye kolayca ulaşabildiği gibi, telefonla yapılan görüşmelerde de yine aynı güleryüz ve aynı uzmanlık hizmetinden yararlanabilecekler.

Bu ofiste Oda'nın sunduğu hizmetler haricinde ilgili bakanlık ve diğer kamu kurumlarının sunduğu imkanlar da ayrıntıları ile anlatılacak. Yatırımcılar için yatırım teşvikleri, yabancı sermaye işlemleri, KOSGEB destekleri, ihracat programları, istihdam teşvikleri, Ar-Ge teşvikleri ve diğer tüm destek programları çalışma kapsamında yer alıyor. Üyeler isterse, İTO uzmanlarından ilgili kurum ve kuruluşlarla nasıl iletişime geçebilecekleri konusunda da bilgi alabilecek.