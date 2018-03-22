Pırlanta araziyi Dap kaptı

Emlak Konut
GYO'nun, İstanbul
'un en değerli semtlerinden Nişantaşı Teşvikiye'de yer alan Marmara Üniversitesi
kampusunun satışı için yapılan ihale tamamlandı. İhalenin dün yapılan ikinci oturumuna Caba İnşaat, Doruk GYG Şehircilik, Taşyapı, Astaş, Dap Yapı
'nın sahibi olduğu Eltes-İstlife ve Özak GYO-İnt-Er Yapı iş ortaklığı katıldı. Dün gerçekleşen ihalenin nihai oturumunda ipi göğüsleyen firma Dap Holding oldu. Holdinge ait Eltes-İstlife şirketleri 25 bin metrekarelik arsada yapılacak proje için 1 milyar 763 milyon 750 bin lira satış geliri taahhüt etti. Arsa sahibi Emlak Konut'a düşen gelir ise 705 milyon 500 bin lira oldu. Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, geliştirecekleri projenin Nişantaşı'nın tarihi değerine uyum sağlayacağını söyledi. Yılmaz, "Nişantaşı'nda metrekaresi 10 bin doların altında satılan yer yok. Bölgede yeni konut almak için bekleyen ciddi bir kitle var" dedi. 7 DÖNÜM PARK İÇİN AYRILACAK
25 dönümlük arsanın 11 dönümü ticaret+konut alanı, 1 dönümü ticaret alanı ve 7 dönümü park alanı olarak ayrılacak. Arazinin bitişiğinde Ihlamur Kasrı bulunduğu için yeşil alan düzenlemesi de yapıldı.