Turizm yatırımcıları fırsatları tanıttı

Türkiye Turizm
Yatırımcıları Derneği (TTYD), Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen MIPIM Fuarı'na katıldı. Bu yıl ilk kez Türkiye'den turizm sektör temsilcilerinin ağırlandığı fuarda, TTYD standı büyük ilgi gördü. Fuar'da "Modern İpek Yolunda, Türkiye'den Dünyaya Seyahat" başlıklı bir panel gerçekleştirildi. TTYD Başkanı Oya Narin, TTYD'nin 50 milyar yatırım portföyü ile özel sektörün turizmde yaptığı yatırımların yüzde 60'ını temsil etiğini belirterek, "TTYD olarak, bölgesel ve sektörel potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak, ayrıca AB ve uluslararası çapta sektörel yatırımcı entegrasyonunu sağlamak üzere çalışıyoruz. Bu doğrultuda 2018 çalışma programımızın temel önceliklerinden birini, yurt dışındaki en üst düzey yatırım fuarlarında güçlü bir varlık sergilemek olarak belirledik. IHIF ve ITB'den sonra bu kez de sektörümüzde bir ilke imza atarak aslen inşaat ve gayrimenkul fuarı olarak bilinen MIPIM'e üyelerimizle birlikte güçlü katılım gösterdik" dedi. Uluslararası platformlarda hem yabancı yatırımcılar hem de kendi üyeleri için işbirliği olanakları yaratmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Narin, "Türkiye'de turizmin sektörel olarak olgunlaşmaya başladığı, yenileme yatırımları ve dönüşümün gündeme geldiği bir dönemde yabancı ilgisini yeniden canlandırabilmek adına başta MIPIM olmak üzere önde gelen global fuarlara katılmayı önemli kilometre taşları olarak görüyoruz." BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP BİR ÜLKEYİZ
Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için büyük bir potansiyel barındırdığını vurgulayan Narin, "Yatırımcıların Türkiye'deki turizm yatırım olanaklarından yararlanabilmesi için devlet tarafından teşvik, muafiyet, vergi gibi avantajlar sağlanıyor. Türkiye'nin yabancı turizm yatırımcılarının gözünde birinci sıraya yerleşmemesi için hiçbir neden yok" dedi.