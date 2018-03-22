Türk taşı Cannes’da

"Ben
Türk Taşıyım (I'm Turkish Stone)" sloganıyla stantta yer aldıklarını belirten İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer
, "Dünyada bir numara olan Türk taşının dünyanın en eski üretici, en zengin kaynaklara ve renk çeşitliliğine sahip" dedi. Türkiye'nin maden ihracatı 2017'de yüzde 24 oranında artarak, 4 milyar 700 milyon dolara ulaştığını belirten Dinçer, "Türkiye'nin maden ihracatı 2017'de yüzde 24 oranında artarak, 4 milyar 700 milyon dolara ulaştı. Blok mermer ve işlenmiş doğal taş ihracatında 2017'de 2,1 milyar dolara ulaştık. Bu yıl bu rakamın 2,5 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz. Hem içeride hem dışarıda Türk taşının kullanımının artırılmasını için çalıştıklarını belirten Dinçer, "Her yıl ortalama yüzde 20-25 arası büyüme sağlayabilirsek madende 2023'teki hedefimiz olan 15 milyar dolar, doğal taş özelinde de 6-7 milyar doları bulabileceğiz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Sonuçta bu bir Türk ürünü ve dünyanın en iyi ve en çok rezervine sahip hazinesi. Daha sonra yurt dışındaki mimarlık ofislerinin malzeme kütüphanelerine Türk taşını yerleştirerek duyuracağız. Böyle bir hedefimiz var. Mimarlarla ortak çalışmak zorundayız. Çünkü onlar projeye yazıyor ve projede yazılınca değişmiyor." RAKİPLER İTALYA VE İSPANYA
Blok mermer ve işlenmiş doğal taş ihracatında rakiplerinin İtalya ve İspanya olduğuna işaret eden Dinçer, "Biz hem ham madde hem de işlenmiş olarak ihraç ediyoruz. ABD'ye ham, Çin'e ise işlenmiş satamazsınız. İkisine de malzeme satmak zorundayız. Bu işin katma değerli olan tarafı işlenmiş olan. Her çeşit bloku Türkiye'de işleyemiyoruz. Bizim fabrikalarımızda işlendiğinde kırılıp dökülebiliyor. Ama bunu Çin ve Hindistan satın aldığında kimyasallarla sağlamlaştırabiliyorlar. Aslında ikisi de katma değerli oluyor. İhracatımızın yarısı blok, yarısı işlenmiş olan" diye konuştu.