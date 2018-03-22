Yatırımcı Türkiye’den Ortadoğu’ya açılmalı

Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma Şahin
MIPIM fuarında, "Çok hızlı bir şekilde İstanbul merkezli olarak Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini" söyledi. 100 ülkenin ve Türkiye'den 250 yatırımcının katıldığı fuarda bu yıl Gaziantep'in farklı ve üstün yönlerini ön plana çıkardıklarını anlatan Şahin, gayrimenkul dendiğinde 300 sektörü ilgilendiren ve istihdam merkezli büyümeyi sağlayan bir alandan bahsedildiğini belirtti. Şahin, "Türkiye'nin genel olarak maliyetleri, Paris'e ve Londra'ya göre çok daha düşük, bu yüzden rekabet etme gücü oldukça önemli. Jeopolitik, jeostratejik duruma baktığımız zaman da büyük fırsatlar ve kolaylıklar yaratıyoruz" diye konuştu. Avrupa'daki gayrimenkul sektörünün durağan olduğuna ve bu yüzden yeni pazarlara yöneldiklerine işaret eden Şahin, "Yatırımcıların bu dar pazardan açılabilmeleri için Türkiye merkezli Ortadoğu pazarına geçmeleri gerekiyor" dedi. YENİDEN YAPILANACAK
Suriye'nin terörden tamamen temizlendiğinde buradaki köy ve kentlerde yeniden yapılanmanın en yakın üretim, sanayi ve ekonomi merkezi olarak Gaziantep üzerinden olacağına dikkati çeken Şahin, Gaziantep olarak gelecek planlarını en iyi şekilde yaptıklarını, MIPIM'de bulunmalarının da bunun bir göstergesi olduğunu ifade etti. Türkiye'nin hem Avrupa hem de Asya'ya açılan yönüyle Ortadoğu'nun yatırım ve fırsatlar geleceğinin anahtarı olduğunu aktaran Şahin, ticaret ve sanayi ağırlıklı üretimin gayrimenkul üzerinden olacağını ve bu alanda uluslararası işbirliğinin önemli olduğunu söyledi. TÜRKİYE FIRSATLAR ÜSSÜ OLACAK
Göçle beraber en büyük talebin konut ihtiyacı olduğunu, emlak ve inşaat sektörlerinin büyük hareketlilik gösterdiğini söyleyen Şahin, bu bağlamda dünyada yatırım ve fırsatlar döngüsünün yeni bir sürece girdiğini, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin yeni yatırım ve fırsatlar üssü olacağını kaydetti. MIPIM'in Türkiye'ye getirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüştüklerini aktaran Şahin, "MIPIM Türkiye'yi, İstanbul merkezli olarak hızlı bir şekilde Türkiye'ye getirmemiz gerekiyor. İstanbul merkezli bir MIPIM, Türkiye'ye çok yakışacak ve yatırımcıların ülkemizi görmesini, daha yakın coğrafyada güçlü işbirliği yapılmasına fırsat verecek" ifadelerini kullandı.