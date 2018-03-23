ASKON'dan çok önemli istihdam açıklaması

Cesur yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "İşgücü İstatistikleri 2017" verilerini değerlendirdi.

Büyüme rakamlarına bakınca güzel bir yılın geride bırakıldığını anımsatan Cesur, "2017 yılını yüzde 7'nin üzerinde bir rakamla bitireceğimizi öngörüyoruz. Ne var ki, bu büyüme rakamlarına rağmen işsizlik rakamlarını çift hanelerin altına düşüremedik. Bu büyüme rakamları ile bu işsizlik rakamları olmamalıydı." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL SEKTÖR OLARAK CİDDİ BİR ÖZ ELEŞTİRİDE BULUNMALIYIZ"

Cesur, istihdama bakıldığında kamunun alımlarının etkisinin yüksek olduğunu ama özel sektörün bu konuda yeterli artışı yapmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Özel sektörün istihdama da katkıda bulunacak yatırımlara ağırlık vermesi gerekiyor. Özel sektör olarak bu konuda ciddi bir öz eleştiri yapmalıyız. Özellikle gençlerin istihdama katılması yönünde çalışmalar yapmamız gerekiyor. İş gücüne katılıma baktığımızda yine Doğu bölgesi illerinin geride kaldığını görüyoruz. Her türlü teşvik ve desteğe rağmen bölgede istenilen düzeyde hareketlilik görülememekte. Bunun en büyük nedeni de herkesçe malum olan terör sorunu. Terörün bölgenin gelişmesine olumsuz etkisi devam etmekte. Terör bölge halkına zarar vermeye devam ediyor."