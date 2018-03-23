A.Ş’ye dönüşen Koru artık daha iddialı

KOOPERATİF sigortacılığı yapmak üzere 2011'de yola çıkan, Aralık 2017'deyse 'anonim şirket'e geçişini tamamlayan Koru Sigorta'da dönüşüm hızla sürüyor. Koru Sigorta'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da oybirliği ile sermayenin 10 milyon 650 bin lira artırılmasına karar verildi. Genel Müdür Soner Şahin, anonim şirkete dönüş sürecinin, Hazine Müsteşarlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ilgili organlarının bilgisi, kontrolü ve denetimi altında mutlak bir uyum ile sürdürüldüğünü kaydetti. Şahin, "Sigortacılık Genel Müdürlüğüne, bu sürece duydukları güven ve verdikleri destek için teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyoruz" dedi.

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