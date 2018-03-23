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Gulf’tan mesleğe özel sorumluluk

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Gulf’tan mesleğe özel sorumluluk sigortası

GULF Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sevinç, 'nın sorumluluk sigortaları dendiğinde ilk akla gelen şirket olduğunu ifade etti. Sevinç, "Yoğun olarak satışını yaptığımız mesleğe özel sorumluluk poliçelerimiz var. Örneğin avukatlar, yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeci ve mali müşavirler, mimar ve mühendisler, sigorta acenteleri ve brokerlar, seyahat acenteleri, çağrı merkezleri, teknoloji şirketleri, medya kuruluşları gibi pek çok meslek için özel tasarlanmış mesleki sorumluluk poliçeleri yapmaktayız" dedi.

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Gulf’tan mesleğe özel sorumluluk sigortası
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