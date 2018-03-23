MÜSİAD Kaan: AB’nin vize politikası kararı olumlu bir gelişme

Kaan, açıklamasında şunları kaydetti:

Avrupa Parlamentosu'nunun ilgili komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) vize politikasını değiştiriyor. Bu bağlamda, önerilen değişiklikler arasında; Schengen vize başvurularında, başvurunun yanıtlanması için öngörülen sürenin 15 günden 10 güne indirilmesi, başvuruların elektronik ortamda yapılması imkânının sağlanması, güvenilir başvuru sahiplerine 1'den 5 yıla kadar çoklu vize verilmesi, AB'nin dışında kalan ülkelere giriş için 7 güne kadar geçerli olacak tek girişli vizelerin verilmesi ve 60 avro olan vize ücretinin 80 avroya çıkarılması gibi konular yer alıyor.

Söz konusu değişikler, özellikle AB içerisinde yer alan ülkelere, vize ile giren ülkelerin yakın takip etmesi gereken bir süreç. Bu bağlamda, başvurunun yanıtlanmasının 15 günden 10 güne düşürülmesini güzel bir gelişme olarak yorumlayabiliriz. Başvuruların elektronik ortamda yapılmasını da süreci kolaylaştıran etmenlerden biri olarak düşünüyoruz.

Vizelerin çok girişli ve uzun süreli verilmesi düzenlemesi, vize alan kişi açısından önem arz ediyor. Bu durum, hem vize maliyetinin azalması hem de sık sık vize alma durumunun ortadan kaldırılması açısından oldukça olumlu bir yaklaşım. Vize düzenlemelerini, bu şekilde değerlendirdiğimizde güzel bir gelişme olarak nitelendirebiliriz.

Vize ücretlerinin arttırılmasına yönelik düzenleme ise oldukça düşündürücü bir konu. Vize başvurusunun maliyetleri, sadece başvuru ücreti ile sınırlı değil. Bununla birlikte birçok ek kalem de mevcut.Türk vatandaşları geçtiğimiz 7 yılda (2010-16) Schengen vize başvuruları için 317 milyon avro ödedi. Bu kararın tekrar gözden geçirilmesi, Türk iş dünyası için son derece faydalı olacaktır.

Son olarak Türkiye, Avrupa'nın en büyük ticari partnerlerinden biridir. Çok sayıda vatandaşımız Avrupa ile iş yapmakta, Avrupa'ya yatırım yapmakta ve bundan dolayı sık sık seyahat etmek durumunda kalmaktadır. Öte yandan, 7 milyona yakın Türk'ün Avrupa'da yaşaması da önemli bir etmen. Tüm bunlar düşünüldüğünde, vizelerin kaldırılması, Türkiye için kesin bir çözüm olacaktır.