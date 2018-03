'Piyasaya sağlıksız et sunuldu' iddiasına açıklama

Et ve Süt Kurumu (ESK) "Piyasaya sağlıksız et sunulduğu" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada, bir milletvekilinin Bosna Hersek'ten getirilen sığır karkas etlere ilişkin verdiği soru önergesinin bazı medya organlarında olumsuz algı doğurabilecek şekilde yansıtıldığı ve önergede yer alan iddialarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiği belirtildi.



Kurumun, Bakanlar Kurulu tarafından verilen tarife kontenjanları kapsamında et ithalatı gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, etlerin getirilen ülkede kesilmesi, parçalanması ve paketlenmesi gibi işlemlerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca görevlendirilmiş veteriner hekimlerin gözetiminde, konuyla ilgili mevzuat hükümlerine göre yapıldığı aktarıldı.



Türkiye'ye girişi gerçekleşen etlerin yine veteriner hekimler tarafından veteriner sığır kontrol noktalarında gerekli analiz ve kontrollere tabi tutulduğuna dikkat çekilen açıklamada, ithalat uygulamalarında bütün işlemlerde gereken hassasiyetin gösterildiği, sağlık açısından risk taşıyan hiçbir ürünün ya da hayvanın ülkeye girişine müsaade edilmediği vurgulandı.



Açıklamada, Bosna Hersek'ten getirilen etlerin de veteriner sınır kontrol noktasında gerekli kontrollere tabi tutulduğunun altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Yapılan kontrollerde bu etlerin sadece bir partisinde sağlık sorunu olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçları çıkana kadar bu etler depolarımızda muhafaza altına alınmış, iddia edildiği gibi piyasaya sürülüp vatandaşların tüketimine sunulmamıştır. Söz konusu etlerin imha işlemleri, ithalatçı firmanın, imhaya ilişkin itirazıyla ilgili yasal prosedürlerin tamamlanmasından sonra Erzincan kombinamız rendering tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Depolarımızda incelemesi devam eden ve olumsuz raporu olan başka parti et ürünü bulunmamaktadır. Ayrıca, konuyla ilgili milletvekillerinden gelen soru önergeleriyle vatandaşlardan gelen bilgi edinme başvurularının tamamına cevap verilmiştir. Dolayısıyla bu konuda kamuoyundan bilgi saklanması söz konusu değildir."

