Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun beklentiler dahilinde ilerlemesi nedeniyle faiz oranlarında 0,25 baz puanlık indirime gidilerek, 7,25'e çekildiği belirtildi.

Ülkedeki enflasyon risklerinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, küresel mali piyasalardaki belirsizliklerin ise arttığı vurgulandı.

Rusya'da yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4'ün altında seyretmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, enflasyon seviyesinin gelecek yıl da yüzde 4 seviyesinin altında gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, yıl sonuna kadar faiz indiriminin devam edeceği ve uygulanan sıkı mali politikadan da kademeli bir şekilde daha nötr bir politikaya geçileceği belirtildi.